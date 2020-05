Educazione stradale ai tempi del Covid-19, premiati dodici studenti delle scuole medie Lanfranco e Cavour

In occasione dell’anniversario della nascita del Corpo della Polizia locale di Modena, sono stati premiati anche i ragazzi delle scuole medie vincitori del concorso di educazione stradale a tema Coronavirus lanciato dalla Polizia locale sui social.

Interrotte, per effetto delle disposizioni anti Covid-19, le attività di educazione stradale che ogni anno vengono svolte nelle scuole con bambini e ragazzi di primarie e secondarie (10 mila gli studenti raggiunti lo scorso anno con 832 ore di lezione in classe svolte dagli operatori della municipale), nei mesi scorsi gli operatori che sono soliti svolgere attività nelle classi hanno infatti cercato di coinvolgere gli studenti in nuove iniziative. Diversi insegnanti sono stati interpellati affinché proponessero ai loro studenti di reinterpretare i cartelli stradali al tempo del Coronavirus per bocciare i comportamenti pericolosi, vietati dalle disposizioni e, viceversa, promuovere quelli da seguire per evitare il contagio.

Lunedì 25 maggio sono stati premiati i migliori elaborati presentati dagli studenti delle scuole medie Lanfranco e Cavour; a ritirare i riconoscimenti era presente il professore di tecnologia Romolo Tavoletta delle scuole secondarie di primo grado Cavour, in rappresentanza delle due scuole Cavour e Lanfranco.

Dodici i cartelli premiati assegnando primo, secondo e terzo posto per quattro categorie. Per il cartello più simpatico sono premiate Elisa Simoni (III C Lanfranco), Marco Persechino e Eleonora Iorio (II D Cavour); per il cartello più artistico Marco Persechino; Aurora Cangiano (I F Cavour); Matteo Borrelli (I B Cavour); per il cartello più originale Gabriel Belista (I B Lanfranco), Sara Bellesia (II A Lanfranco), Nicolò Zambelli (III C Lanfranco); per il cartello più significativo Lucia Ahmadieh (II A Lanfranco), Giorgia Pane e Ilaria Neviani (I D Cavour).

In un secondo momento saranno premiati anche gli elaborati delle scuole primarie.