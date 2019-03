La Pasticceria Nappo di Casinalbo trionfa nella sfida di Cake Star

La pasticceria caffetteria “Nappo” ha vinto la puntata, andata in onda ieri sera su Real Time, di “Cake Star”, il celebre programma dedicato alle migliori pasticcerie d'Italia. Nella tappa modenese, dedicata alle creazioni capaci di valorizzare i prodotti tipici del territorio, a consentire di vincere alla storica attività formiginese, aperta da oltre trent'anni a Casinalbo, è stata una torta chiamata “Modena Park”, in omaggio al grande concerto di Vasco Rossi. La sfida proposta dagli autori del programma era infatti quella di cimentarsi con lambrusco, alloro e mirtillo.

Lo staff di “Nappo”, composto da Daniela e Marco Nappo, oltre a mamma Carmela e all'aiuto pasticcera Clelia Corradini, ha optato per una torta composta da pasta frolla fatta con una rara farina di mirtillo dell'Appennino proveniente da Capanna Tassoni, una base di torta di riso profumata all'alloro e semifreddo di cioccolato bianco glassato con un Lambrusco della Cantina Formigine Pedemontana. Per festeggiare, i proprietari di “Nappo” sono stati ricevuti dal sindaco Maria Costi e dalla Giunta in Comune, dove sono stati premiati con un attestato in quanto “dolce eccellenza” del territorio formiginese.

“Si è trattato di una bella occasione – commenta Corrado Bizzini, assessore alle Attività Produttive – per sottolineare non solo la qualità di un'attività formiginese storica, ma anche del potenziale dei nostri prodotti tipici, che si dimostrano sempre di altissimo livello, e che si meritano palcoscenici importanti come quelli offerti dagli show televisivi più seguiti”.