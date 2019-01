Differenziata, Cavezzo premiata per la raccolta rifiuti

Cavezzo risulta tra i comuni premiati all'iniziativa "Sotto il muro dei 100 kg: Comuni verso i rifiuti zero", organizzata dalla Rete Rifiuti Zero dell'Emilia-Romagna. Si tratta di un evento durante il quale sarà offerto un riconoscimento ai comuni nei quali la media annuale di rifiuti non inviati a riciclaggio si trova al di sotto dei 100 kg per ciascun abitante.

I dati sulla produzione di rifiuti in Emilia-Romagna mostrano un calo degli scarti da smaltire ed una forte crescita del numero dei comuni che scendono sotto i 100 kg di rifiuti non inviati a riciclaggio, numero che è passato da dieci a 27 in un anno. La giornata di premiazione, arrivata alla sua quinta edizione, si terrà sabato 2 febbraio alle 9.30, presso l'Auditorium di via Salvo D'Acquisto a Poggio Renatico (FE).

"Questi riconoscimenti - commenta l'assessore all'Ambiente del Comune di Cavezzo Flavio Lodi - sono sicuramente da attribuire alle scelte lungimiranti fatte dall'Amministrazione e soprattutto alla disponibilità dei cittadini a cambiare le loro abitudini per rispettare maggiormente l'ambiente".