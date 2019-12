Chirurgia protesica di ginocchio, importante premio per il sassolese Francesco Fiacchi

È riconosciuto ormai che Unimore e la sua Facoltà di Medicina siano tra le migliori università in merito alla formazione dei nostri futuri medici. Ed è proprio dall’universita Modena e Reggio Emilia che che ha appena terminato i propri studi il giovane ortopedico sassolese Francesco Fiacchi, recentemente premiato durante il congresso sulla Gonartrosi tenutosi a Parma il 28/29 novembre, per la vittoria di Master Arthroplasty, un vero talent in chirurgia protesica di ginocchio promosso dalla Società Scientifica SIGASCOT.

Otto selezionati giovani ortopedici under 40, provenienti da tutta Italia, si sono affrontati all’Humanitas University di Milano in diverse giornate di prove teoriche e pratiche all’insegna della chirurgia protesica di ginocchio, giudicati da una faculty costituita da ortopedici tra i più esperti in Italia. Ed è proprio Francesco Fiacchi che ha visto la meglio, ottenendo il punteggio migliore che gli ha permesso di salire sul gradino più alto del podio.

Ill dottor Fiacchi vanta di un curriculum di tutto rispetto in questo ambito, con una tesi di laurea sulla biomeccanica del ginocchio svolta negli Stati Uniti (Gainesville, Università della Florida) e numerose pubblicazioni scientifiche. Finiti i suoi studi è entrato a far parte dell’equipe superspecialistica di chirurgia di ginocchio guidata dal dottor Gabriele Cavazzuti.

“Questo premio é un’immensa soddisfazione - ha commentato il dottor Fiacchi - e sarà solo il punto di partenza per proseguire la mia attività clinica sulla chirurgia ortopedica con dedizione e preparazione”.