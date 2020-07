FestivalFilosofia in sicurezza, piazze su prenotazione e mascherina obbligatoria

Quello dell'edizione 2020 sarà un festival dal vivo che tuttavia si terrà adottando tutti i protocolli e i dispositivi previsti dall'emergenza Covid-19, per garantire la massima sicurezza di pubblico e operatori. La partecipazione alle lezioni sarà gratuita e avverrà tramite prenotazione online a partire dal 18 agosto, un mese prima dell'inizio della manifestazione. L'accesso alla piattaforma di prenotazione sarà possibile dal sito del festival.

Per i turisti che effettueranno prenotazioni alberghiere per i giorni del festival sarà possibile ottenere una prelazione sull'ingresso alle lezioni compilando un apposito form sui principali portali di prenotazione. Nelle platee vigerà il rispetto del distanziamento, che sarà attuato anche nei corridoi d'ingresso alle sedi delle lezioni. Il pubblico dovrà fare ingresso 30 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

In tutti i casi in cui non sia possibile rispettare il distanziamento minimo di un metro, sarà obbligatorio indossare la mascherina. Saranno disponibili dispositivi igienizzanti.

Per tutte le altre iniziative del festival vigeranno misure precauzionali conformi alle normative - tramite sistemi di prenotazione o altre forme di contingentamento - di cui sarà data informazione dal sito del festival.

"Un impegno come questo, segnale di una socialità culturale che può contribuire a far ripartire le città del festival dopo la terribile emergenza Covid-19, non sarebbe possibile senza un patto di responsabilità che il festival intende stipulare col proprio pubblico. Del resto, il festival si pensa come una comunità e deve da sempre alla maturità e alla collaborazione dei suoi frequentatori gran parte della sua riuscita organizzativa", spiega il Consorzio.

"Mai come in questo anno difficile e terribile, il festival si mette letteralmente nelle mani dei suoi partecipanti, certo di poter confidare sul loro ruolo attivo: sarà indispensabile che ciascuno si comporti con la massima responsabilità osservando le precauzioni individuali, rispondendo alle richieste dell'organizzazione, rispettando il principio della prenotazione senza abusarne, scegliendo con consapevolezza gli appuntamenti cui intende effettivamente partecipare".