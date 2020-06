Viale Gramsci, al presidio dei residenti si lavora alle proposte per il Comune

Cresce il numero dei cittadini che hanno deciso di prendere parte al presidio serale in viale Gramsci, che anche ieri si è riunito all'inizio del viale, come la settimana precedente. Oltre a residenti ed esponenti politici locali c'erano anche diversi giovani, che hanno partecipato a quello che è stato di fatto un dibattito aperto sulle problematiche del viale.

Spaccio, tossicodipendenza, ubriachi molesti, negozi etnici irrispettosi dei regolamenti: questi e altri i temi al centro delle discussioni e dello scambio di esperienze fra i residenti. Nel corso dell'incontro sono state raccolte diverse proposte e gli organizzatori hanno avviato la stesura di una petizione, con l'obiettivo di mettere nero su bianco le proposte da presentare poi all'Amministrazione Comunale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Una settimana di lavoro, dunque, per i promotori del presidio, con l'obiettivo di ritrovarsi la prossima settimana per "riprendersi" per un'altra sera la zona in mano ai pusher e per avviare la raccolta firme in vista della presentazione delle istanze in Comune.