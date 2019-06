Processione dell’Āshūrā, centinaia di fedeli sciiti in corteo a Carpi

Da qualche anno ha luogo, sul territorio di Carpi, una processione per celebrare la ricorrenza sciita dell’Āshūrā che, promossa dall’associazione Imamiyyah Welfare Organization, vede la partecipazione di numerose persone che, tradizionalmente, in segno di penitenza si battono il petto per tutta la durata del tragitto.

Anche quest’anno l’iniziativa si terrà sabato 15 giugno a partire dalle ore 14:00. Il corteo partirà da piazzale Ramazzini fino a giungere in piazzale Francia, vicino alla sede dell'associazione, dove la manifestazione si concluderà, in serata, con un momento di festa presso la sede dell’associazione.

Come già nel 2018, anche quest’anno, la processione si svolgerà seguendo alcune indicazioni precise: prima di tutto un volantino, in lingua italiana, informerà la cittadinanza circa le motivazioni della processione e le origini della ricorrenza, che nulla ha di aggressivo. Inoltre, i partecipanti al corteo indosseranno una maglietta, per rendere più simbolico e meno impattante dal punto di vista visivo il rito che si andrà a compiere.

In passato non sono mancate a Carpi le polemiche per l'autorizzazione di questa cerimonia, che ha avuto episodi particolarmente d'impatto per l'autoflagellazione in pubblico dei partecipanti. Una tradizione sciita che indubbiamente risulta scioccante ad uno sguardo occidentale contemporaneo e che le autorità hanno cercato di limitare. Uno sforzo che finora pare aver avuto successo, dal momento che lo scorso anno la parte pubblica della cerimonia si è svolta senza particolari criticità, nel sostanziale rispetto delle regole convenute con le autorità locali. I riti penitenziali proseguono invece nella fase "privata" della cerimonia religiosa.