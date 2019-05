Sanità, anche a Montese una Casa della Salute tutta nuova

La rete delle Case della Salute della provincia di Modena si amplia con una nuova struttura a Montese: è stato infatti recentemente approvato da Azienda USL di Modena e Comune di Montese il testo del protocollo di intesa per la sua realizzazione. Un milione di euro l’investimento complessivo, di cui 750mila euro da fondi Ausl e 250mila a carico del Comune. L’opera sorgerà in via Panoramica, in un’area di circa 450 mq di proprietà dell’amministrazione locale, a pochi metri dallo stabile che oggi ospita il Poliambulatorio e le sedi di diverse associazioni di volontariato.

La nuova struttura, che si svilupperà su tre piani, di cui due dedicati alla Casa della Salute, ospiterà i servizi sanitari già oggi garantiti sul territorio comunale (Punto prelievi, ambulatorio infermieristico, Consultorio familiare, pediatria di comunità, ambulatori specialistici, Centro di salute mentale adulti, continuità assistenziale e assistenza domiciliare infermieristica), oltre agli studi dei Medici di medicina generale e del Pediatra di libera scelta.

La nuova Casa della Salute permetterà di sviluppare percorsi diagnostico-terapeutico- assistenziali (PDTA) per le principali patologie croniche, basati su un approccio multidisciplinare, integrato con il settore sociale, il volontariato e la comunità, per offrire una risposta sempre più adeguata e vicina ai bisogni di salute dei cittadini. L’obiettivo prioritario, condiviso con il Comune, è costituire per i cittadini un punto di riferimento sanitario e socio-sanitario unico, visibile e accogliente, che garantisca sulle 24 ore una risposta competente e adeguata a quei bisogni di salute che non richiedono il ricorso all’ospedale. Allo stesso tempo, sarà possibile offrire percorsi di centralizzazione verso gli altri punti della rete sanitaria provinciale, per indirizzare i cittadini nel luogo più adeguato in base al bisogno di assistenza.