Riqualificazione del parco Collegio Vecchio a Sassuolo, presentato il progetto

E’ stato presentato ieri sera, in una riunione molto partecipata svoltasi a Solgarden, il progetto per il nuovo parco della zona Collegio Vecchio, tra via Pio X e via Santa Lucia, realizzato contestualmente all’ampliamento dell’azienda Emilceramica attraverso il nuovo Piano Particolareggiato. Si tratta di un’area che per tanti anni è rimasta nell’incuria e nell’abbandono, che necessitava di un’operazione di restyling per migliorarne la vivibilità e la fruizione.

Le previsioni urbanistiche riguardano l’ampliamento degli stabilimenti però con una riduzione del consumo di suolo di circa 2000 mq rispetto a prima e la realizzazione di un insieme di opere pubbliche quali una nuova area verde di circa 7000 mq, un fabbricato di oltre 200 mq, un nuovo parcheggio per 40 posti auto e la sistemazione di un parcheggio esistente.

Un intervento riqualificazione a ridosso del quartiere Collegio Vecchio che potrà godere di una nuova area verde, da utilizzare eventualmente per orti urbani a favore di anziani e famiglie, servita da un nuovo parcheggio ingraziosito da aiuole ed alberature.

Il fabbricato potrà diventerà la nuova sala di quartiere dotata di servizi e cucina, al servizio delle associazioni che operano nel quartiere. Trattandosi di opere di urbanizzazione, cioè opere pubbliche, saranno tutte realizzate a costo zero per il Comune in quanto saranno totalmente a carico di EmilCeramica.