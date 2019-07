Protezione Civile. Un campo scuola per ragazzi e ragazze

Vivere in prima persona l’esperienza di un’emergenza di protezione civile, vivendo con i volontari all’interno del campo, imparando a conoscere i rischi e ad applicare le tecniche di intervento più opportune. È la proposta di “Impara a proteggere”, il campo estivo aperto a ragazzi e ragazze dai 14 ai 17 anni, residenti a Modena e nei Comuni della provincia, progettato dal Gruppo comunale volontari di Protezione civile di Modena che si svolgerà da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre all’interno del Centro logistico comunale di via Morandi 54.

Il progetto, giunto alla terza edizione, ha l’obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sulle attività di Protezione civile e di assistenza alla popolazione per poi, eventualmente entrare a far parte del gruppo comunale come volontari under 18. Il gruppo modenese si caratterizza, infatti, per essere la prima e una delle pochissime realtà sul territorio nazionale a gestire un settore che consente ai ragazzi che abbiano compiuto 16 anni di partecipare alle attività e alle esercitazioni come volontari di protezione civile, anche se con alcune limitazioni dovute alla minore età.

Il progetto “Impara a proteggere” è stato presentato questa mattina, in Municipio, con una conferenza stampa alla quale sono intervenuti il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, Sara Ballotta e Marco Carboni, volontari responsabili dell’organizzazione del campo.

Sono 24 in tutto i posti a disposizione (12 ragazzi e 12 ragazze) per provare a immergersi per quattro giorni in un’intensa esperienza formativa che prevede la conoscenza dei rischi più frequenti per il territorio modenese, anche a seguito delle emergenze che lo hanno segnato negli ultimi anni, prime tra tutte il sisma del 2012 e l’alluvione del 2014, e le tecniche di prevenzione, gestione e superamento delle diverse emergenze sotto la guida costante dei volontari. Ma un ruolo altrettanto importante lo avrà la condivisione della vita all’interno del campo di accoglienza appositamente allestito nel quale i ragazzi soggiorneranno tutti insieme e con i volontari vivendo anche momenti ricreativi, sempre con una grande attenzione allo spirito di squadra.

Nel corso del campo i ragazzi si metteranno alla prova con il montaggio di tende e tensostrutture e sperimenteranno tanti altri scenari operativi relativi, per esempio, a incendi boschivi, alluvioni e terremoti, in collaborazione anche con altri enti tra i quali la Polizia Municipale di Modena. Nell’ultima giornata è prevista anche la partecipazione dei genitori, che saranno coinvolti in alcune attività sotto la guida dei loro figli, che potranno così mettere in pratica quanto appreso nei giorni precedenti, sempre con la supervisione dei nostri capisquadra.

Grazie al contributo di numerosi sponsor, quali CPC, Gruppo Cremonini, Usco, Tetrapak e molti altri, la partecipazione al campo è completamente gratuita. Per iscriversi è necessario compilare il modulo disponibile sul sito del Gruppo comunale volontari di protezione civile (www.moproc.com/campo2019), preferibilmente entro il 31 luglio. Il modulo può essere consegnato di persona ai volontari direttamente al Centro di via Morandi 54 il mercoledì dalle 18.30 alle 20.30, oppure inviato in formato pdf o immagine con firma autografa, alla mail segreteria@moproc.com. Per informazioni è anche possibile telefonare al numero 320 4727926.

Il progetto nasce dall’esperienza, maturata dal Gruppo, nell’organizzazione di due campi estivi all’interno del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile” promosso dal Dipartimento della Protezione Civile, che ha visto la partecipazione di 20 ragazzi dagli 11 ai 14 anni nel 2015 e di 24 ragazzi dagli 11 ai 13 anni nel 2016, alcuni dei quali hanno deciso di iscriversi anche a questa edizione.