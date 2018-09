Azienda distrutta dall'incendio a Prignano, la Croce Rossa lancia la gara di solidarietà

Il giorno 9 Settembre, nel primo pomeriggio, un terribile incendio ha colpito in modo devastante una importante azienda agricola del nostro territorio: l’Azienda Agricola Bedini di Pescarola di Pescarola di Prignano, dove lavorano i famigliari e una decina di dipendenti. "Un dramma che ha profondamente colpito la popolazione di Prignano e in particolare la piccola Frazione di Pescarola. Questo è testimoniato dalla straordinaria e continua presenza di tanti volontari provenienti non solo dalla frazione e da tutto il comune ma anche dai comuni vicini, che da domenica si adoperano per aiutare la famiglia e i vigili del fuoco limitando i danni e dando un concreto supporto con mezzi, attrezzature ed una instancabile forza lavoro.

La Croce Rossa di Prignano sulla Secchia non puo’ rimanere indifferente difronte alla straordinaria solidarietà e sensibilità dimostrate. E’ incredibile il desiderio manifestato da parte della popolazione di alleviare le grandi difficoltà che si sono abbattute sulle famiglie che lavorano in questa importante azienda e che sono parte del nostro tessuto sociale. E’ peculiarità della Croce Rossa dare supporto non solo alle persone in difficoltà ma essere anche uno strumento a disposizione di tutti nel sostenere chi ha voglia di aiutare il prossimo.

Pertanto la Croce Rossa di Prignano ha deciso di promuovere una campagna di raccolta fondi a sostegno di questa emergenza che ha colpito il Nostro territorio. Con la massima trasparenza e con la supervisione degli organi di Croce Rossa è stato attivato un conto corrente dedicato alla raccolta delle donazioni a favore della famiglia Bedini, uno strumento efficace e sicuro attraverso il quale chiunque può concretizzare il proprio generoso sostegno.

Per sostenere questa campagna è possibile utilizzare il conto corrente dedicato della Croce Rossa di Prignano sulla Secchia con le seguenti coordinate:

IBAN: IT42P0200866950000105380295

BIC/SWIFT: UNCRITM1MM8

BENEFICIARIO: Croce Rossa Italiana, Comitato di Prignano sulla Secchia

CAUSALE: Emergenza Azienda Agricola Bedini