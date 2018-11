A Marano raccolti oltre 4 mila euro per l'ANT in memoria di Marco Bettazzoni

Sono stati raccolti oltre quattro mila euro, per la precisione 4.107 euro, sono stati donati all’Ant in memoria di Marco Bettazzoni, storico edicolante di Marano oltre che appassionato musicista e cantante, scomparso nel giugno scorso. I fondi sono stati raccolti da colleghi musicisti e numerosi volontari, nel corso di una serata a lui dedicata, organizzata in collaborazione con la famiglia di Marco, che si è svolta la scorsa estate; uno show musicale al parco delle Bocce, nel cuore di Marano, che ha visto alternarsi sul palco diversi gruppi.

Il ricavato dell'iniziativa, oltre quattro mila euro appunto, è stato donato, per volontà della famiglia Bettazzoni, all'associazione che si occupa di lotta ai tumori.

Proprio davanti all’edicola che per anni è stata di Marco, la moglie Laura e il figlio Gabriele hanno ricevuto nei giorni scorsi, l’assegno destinato all’Ant, alla presenza dei volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa e della sindaca di Marano Emilia Muratori.