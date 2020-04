Mercati, riaprono la parte alimentare al Novi Sad e i mercati contadini

Da domenica 26 aprile a Modena possono riaprire, per la vendita esclusiva di prodotti alimentari, il mercato del Lunedì e i mercati contadini se adeguatamente recintati o perimetrati, garantendo le condizioni di sicurezza per operatori e cittadini. L’accesso deve essere contingentato da parte degli operatori, affinché siano rispettate le indicazioni di distanziamento tra le persone (almeno un metro), ed è obbligatorio l’utilizzo di mascherine e guanti usa e getta sia da parte degli operatori sia dei clienti.

Lo prevede l’ordinanza del sindaco Gian Carlo Muzzarelli che, tenendo conto delle indicazioni dell’ordinanza regionale del 22 aprile, dispone una serie di misure obbligatorie per consentire la riapertura delle strutture che, collocate in diverse aree del tessuto urbano, rappresentano punti di riferimento per i cittadini e possono garantire “la possibilità di approvvigionamento alimentare e di prima necessità, col minor spostamento possibile rispetto alla propria residenza o attività lavorativa”.

Le associazioni e i gruppi che organizzano i mercati hanno l’obbligo di presentare la planimetria e la relazione che attesta le misure di salvaguardia dello spazio specificatamente individuato e recintato, oltre alle modalità di contenimento del Covid-19 messe in atto. Dovranno essere disponibili e accessibili anche sistemi di disinfezione delle mani, in particolare accanto a tastiere, touch screen e sistemi di pagamento. Oltre a mascherini e guanti, servirà anche un’adeguata informazione ai clienti per garantire il distanziamento tra le persone e il personale dovrà effettuare attività di controllo e vigilanza sugli accessi e per evitare qualunque forma di assembramento, differenziando eventualmente anche l’entrata e l’uscita dall’area del mercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Oltre al mercato del Lunedì al Novisad, i mercati contadini interessati dal provvedimento sono quello del parco Ferrari (al venerdì dalle 13 alle 20), il Bio Pomposa (piazza Pomposa, al martedì e al sabato al mattino), BiodiSera (parco Amendola sud al venerdì dalle 16.30 alle 21), il Mercato di campagna Amica a Torrenova (mercoledì dalle 14 alle 20), al Parco della Resistenza (al giovedì dalle 14 alle 20) e in Largo San Francesco (alla domenica dalle 7.30 alle 14).