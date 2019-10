Da Milano a Modena per salvare una vita, un organo scortato dalla Municipale

Non capita spesso agli operatori della Polizia locale di Modena di scortare nientemeno che un organo destinato ad essere trapiantato a un paziente, che quindi deve arrivare in tempi rapidi all’equipe medica che aspetta di eseguire il delicato intervento, perché ogni minuto è prezioso. È capitato diversi giorni fa quando la Polizia Locale di Abbiategrasso e i motociclisti del Comando di Modena hanno lavorato in perfetta sinergia per portare a buon fine il servizio.

Verso le 18 la pattuglia proveniente dal presidio ospedaliero meneghino, in supporto all'agenzia regionale lombarda di emergenza e urgenza Areu - 118, ha avvisato i colleghi modenesi che in un’ora sarebbero arrivati a Modena per un trasporto organi con destinazione finale il Policlinico di via del Pozzo.

Puntuale, alle 19, è avvenuto l'aggancio al casello di Modena Nord e a sirene spiegate, gli agenti del reparto motorizzato della Polizia locale di Modena hanno scortato la pattuglia fino al pronto soccorso dell'ospedale. Gli organi trasportati, nel caso specifico fegato e tessuti, sono infine giunti nelle mani dell'equipe medica che attendeva in sala operatoria e che ha felicemente effettuato l’intervento chirurgico. Il paziente che ha ricevuto l’organo è già stato dimesso dall’ospedale.