Soccorso Alpino, a Modena un’esercitazione congiunta tra Guardia di Finanza e Corpo Nazionale

Importante esercitazione di soccorso per le Fiamme Gialle del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza di Abetone-Cutigliano del Comando Provinciale di Pistoia in unione al Nucleo Sommozzatori della Guardia di Finanza di Rimini, all’unità cinofila in fase di formazione in forza alla Stazione S.A.G.F. Abetone-Cutigliano e del personale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico dell’Emilia Romagna e della Toscana, supportati da un elicottero modello HH-412C messo a disposizione dalla Sezione Aerea della Guardia di Finanza di Pisa.

L’esercitazione si è svolta nella zona del Lago Santo in provincia di Modena dove è stata simulata la pianificazione e lo svolgimento delle operazioni per la ricerca di una persona scomparsa. L’attività ha visto il coinvolgimento dell’Unità Mobile del S.A.E.R., quale centro di coordinamento delle operazioni, di squadre di ricerca a terra, miste S.A.G.F. e C.N.S.A.S., e del Nucleo Sommozzatori con il compito di perlustrare il fondale del Lago Santo.

L’attività addestrativa ha avuto lo scopo di incrementare la collaborazione con lo scopo di aumentare le competenze specifiche dei due corpi: è stato ricreato uno scenario complesso, al fine di aumentare e verificare le sinergie delle risorse da mettere a disposizione in caso di intervento reale. Il risultato è stato un complicato scambio fra le componenti operative presenti e le due organizzazioni deputate al soccorso di persone in ambiente montano. L’obiettivo di incrementare la sicurezza in possibili eventi emergenziali di particolare complessità, come quelli da effettuare anche nelle acque interne dei laghi e dei corsi d’acqua appenninici, è quindi stato raggiunto, garantendo un sempre migliore servizio a favore della collettività in caso di interventi emergenziali per la salvaguardia delle vite umane.