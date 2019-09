Beneficenza, oltre 31mila euro raccolti durante la settima edizione del Pork Factor

Si è tenuta ieri, mercoledì 18 settembre presso il bar Owenscorp di Piazza Marconi, 8 a Concordia sulla Secchia la consegna dei fondi raccolti durante la settima edizione del Pork Factor, la storica manifestazione che quest’anno si è svolta dal 14 al 16 giugno scorsi. La serata è stata presentata da Giacomo Borghi di Radio Pico, radio ufficiale dell’evento.

La straordinaria cifra raccolta di oltre 31 mila euro è stata resa nota dall’organizzatore Paolo Borghi con enorme soddisfazione. Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Concordia Luca Prandini e i rappresentanti di tutte le realtà dedicate come sempre ai bambini cui saranno devoluti i fondi: Reparto di Pediatria del Policlinico di Modena; Scuola dell’Infanzia “Varini” di San Possidonio; Scuola dell’Infanzia “Muratori” ed Elementare “Gasparini” di Concordia; Associazione «Un Piccolo Passo» di San Possidonio (www.unpiccolopasso.it).

“Pork Factor per il nostro Comune – spiega il Sindaco di Concordia Luca Prandini – è un evento importante, frutto di una comunità unità e solidale. I tanti fondi devoluti alle associazioni benefiche che aiutano bambini che soffrono è uno dei tratti che maggiormente distinguono una realtà che è cresciuta e continua a crescere. L’Amministrazione è da sempre a fianco degli organizzatori, persone capaci che realizzano una manifestazione che è un esempio di come si può stare insieme e fare del bene, in amicizia ed allegria

“L’edizione del Pork Factor 2019 – ha spiegato l’organizzatore Paolo Borghi – ha visto una grande partecipazione di volontari e di pubblico per tutte le tre serate. Siamo felici di riuscire a sponsorizzare tanti progetti ed è una gioia ancora più grande vedere questi stessi progetti portati a termine. La forza della nostra associazione sta nel condividere sin da subito (a febbraio inizia la preparazione del Pork Factor) idee e fatica. Quest’anno sono entrati al nostro fianco tanti nuovi giovani che hanno portato entusiasmo, idee innovative e una gran boccata d’ossigeno per noi “veterani” del Pork. Un ringraziamento speciale va a tutti i componenti delle squadre che con le proprie fatiche rendono questo evento speciale, all’Amministrazione Comunale che ci affianca logisticamente e nella preparazione dell’evento e a tutti i partner, in primis Radio Pico”.