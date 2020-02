“Spezza l’attesa” con i volontari della Croce Blu al Pronto Soccorso di Carpi

Pubblica Assistenza - Croce Blu di Carpi e Azienda USL di Modena insieme per sostenere, accogliere e informare chi accede al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ramazzini di Carpi. Prende il via anche nella Città dei Pio, infatti, il progetto “Spezza l’attesa”.

A Carpi sono aperte le iscrizioni per il corso di formazione - al via ad aprile - necessario per aderire al progetto e diventare volontari: dopo un periodo iniziale di affiancamento con un tutor, opereranno in autonomia per offrire accoglienza, fornire informazioni sui percorsi d’accesso ai servizi dell’ospedale e portare conforto a pazienti e famigliari, svolgendo anche un ruolo di raccordo tra gli stessi cittadini e gli operatori sanitari.

Muniti di divisa per essere subito riconoscibili, i volontari di “Spezza l’attesa” intercettano una necessità, quella di essere ascoltati e di sentirsi accolti anche dopo aver effettuato l’accesso al Triage. L’attesa infatti può essere fonte di frustrazione: l’ansia legata alla preoccupazione per la propria salute o per quella del proprio caro, le visite in corso e le aspettative di risposta, la sensazione di aver diritto a una presa in carico immediata indipendente dalla valutazione del bisogno di salute: sono solo alcuni degli elementi che possono influire negativamente sulla percezione del tempo di attesa in Pronto Soccorso.

Attraverso l’attività dei volontari di “Spezza l’attesa” sarà possibile illustrare ai cittadini le complesse dinamiche del PS, per spiegare, ove possibile, i diversi livelli di priorità e guidarli nella comprensione delle ragioni dell’attesa.

Il progetto “Spezza l’attesa” è reso possibile dal forte coinvolgimento del volontariato: ideato da AVO (Associazione Volontari Ospedalieri) con la collaborazione di Ausl e CSV (Centro Servizi Volontariato), è già stato sperimentato con successo dal 2015 nelle sale d’attesa dei Pronto Soccorso di Mirandola, Baggiovara e Carpi. Ad aggiudicarsi la nuova convenzione per la sua realizzazione sul Ramazzini, a partire dal 2020, è stata appunto la Croce Blu che ad aprile darà il via al corso rivolto a tutti i cittadini interessati.