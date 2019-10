Striscione degli skinhead sulla sede Fiom, sindacato e Pd: "Rigurgito fascista"

Questa notte un manifesto è apparso sulla sede della Fiom Cgil di Modena. il gesto è stato rivendicato dall'associazione Veneto Fronte Skinheads, che ha esposto diversi manifesti in più parti d'Italia in concomitanza con il 104° anniversario della morte di Filippo

Corridoni, sindacalista rivoluzionario dei primi del '900. Non solo una commemorazione, ma un attacco ai sindacati, come spiega il gruppo di destra: "Il sindacalismo rivoluzionario: un ideale nato nell'azione e confluito in un patriottismo puro, dedito al sacrificio del singolo per la comunità. Valori diametralmente opposti all'odierno sistema sindacale che oramai rappresenta nient'altro che una poltrona comoda, un trampolino di lancio alla politica o uno scudo in difesa di quei partiti, sinergici al sistema, che, proprio il sindacalismo, dovrebbe contrastare a favore delle masse lavoratrici, sempre più distanti da essi".

La Fiom Cgil ha reagioto duramente: "si tratta dell'ennesimo episodio di attacco di stampa fascista ad associazioni come quelle sindacali che da sempre sono baluardo della democrazia e soggetti di rappresentanza e difesa del mondo del lavoro e dei soggetti sociali più deboli. Questo è un segnale preoccupante, conferma che in questo Paese ci sono gruppi che fanno riferimento ad un passato nefasto – la citazione del sindacalista rivoluzionario Filippo Corridoni, di cui ricorre oggi l’anniversario dalla morte, né è prova – che si richiama a ideali fascisti e alla stessa fase storica del regime, in aperto contrasto con la Costituzione italiana. E’ perciò importante che le istituzioni ne abbiano consapevolezza e che le forze dell’ordine vigilino affinché questi episodi non abbiano a ripetersi".

Solidale con il sindacato anche il Pd di Modena: "Esprimoamo solidarietà e vicinanza ai sindacalisti della Fiom Cgil di Modena la cui sede, nella notte, è stata presa di mira, come altre in Italia di Cgil e Cisl, dal Fronte veneto Skinheads che ha appeso uno striscione con scritte di chiaro stampo antidemocratico, inneggianti a ideali di marca fascista. Come Pd condanniamo con decisione questo tipo di provocazione e ogni forma di rigurgito neofascista e ribadiamo i valori di democrazia e tutela dei diritti dei più deboli incarnati dal sindacato”, ha commentato il segretario Davide Fava.