Gli studenti colorano il Centro di Diabetologia di Modena

Gli studenti dell’Istituto Venturi di Modena all’opera per illuminare di colore, attraverso l’arte, le pareti del Centro di diabetologia dell’Azienda USL, contribuendo a rendere l’ambiente più accogliente per i pazienti e i familiari che quotidianamente vi accedono. Sono sei i grandi pannelli illustrati inaugurati oggi alla presenza della direttrice sociosanitaria dell’Azienda USL, Cinzia Zanoli, del direttore del Distretto di Modena Andrea Spanò e della responsabile provinciale della Diabetologia Anna Vittoria Ciardullo, presso la sede di via Del Pozzo. Accanto a loro Daniele Bandiera, presidente dell’Associazione Giovani Diabetici che ha sostenuto l’iniziativa e i 22 ragazzi della 4aF dell’indirizzo Arti Figurative con la professoressa Margherita Mantovani.

Il tutto nasce dalla proposta, condivisa dall’Azienda USL con l’Associazione, di contribuire a umanizzare gli spazi del Centro diabetologico, frequentati anche da diversi giovani e giovanissimi pazienti, “colorandoli” con dei murales. Da qui al coinvolgimento dell’istituto d’arte modenese il passo è stato breve e i ragazzi hanno aderito con entusiasmo, presentando diversi bozzetti sul tema affidato loro, il diabete, interpretato secondo la propria esperienza personale, fantasia e tecnica. I lavori sono stati poi valutati uno ad uno e scelti dai pazienti stessi, in collaborazione con l’Associazione che ha sostenuto le spese per la realizzazione, in pannelli di grandi dimensioni, delle migliori opere.

In occasione dell’inaugurazione è stato consegnato ai ragazzi un diploma di merito, a nome dell’Azienda USL, in segno di ringraziamento per l’impegno e la qualità del loro lavoro.