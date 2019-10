Rap e solidarietà, standing ovation per Marco Baruffaldi al Master Theatre di Brooklyn

“Siamo diversi tra noi”, la canzone scritta e cantata da Marco Baruffaldi, gli è valsa la standing ovation al Master Theatre di Brooklyn New York. Tra nomi di eccellenza, come Fausto Leali, Clementino, Sergio Rascel e le nuove voci che sono entrate in gara per questa 12a edizione del Festival di New York canta è salito sul palco in qualità di ospite anche il rapper di Castelfranco Emilia che ormai ha fatto il grande salto oltre oceano.

Un pubblico emozionato nel sentire il grido di aiuto che Marco diffonde per dire "stop" al bullismo ed un ritmo e movenze che vedevano l’entusiasmo ed il coinvolgimento dello stesso Clementino, uno dei più amati rapper italiani. Va ricordato che tutto l’impegno che Marco mette nelle sue performance, seguito ormai dall’inseparabile Cav. Gianni Sandonà, serve per dar sostegno e contributo alla Onlus OGGI PER UN DOMANI, della quale Sandonà è il Presidente, oltre ade essere patron del Festival Tony Di Piazza.

La seconda forte emozione è avvenuta quando la bravissima presentatrice Monica Marangoni, di RAI Italia, ha chiamato nuovamente sul palco Marco, per sentirgli recitare la poesia da lui scritta alla Mamma: e lì che il Master Theatre ha mostrato commozione e lacrime, per finire con un’altra standing ovation. Insomma un successo, dove si è visto un Marco padrone del palco come le grandi star, con un impatto emozionale alle quali poche volte si può assistere.

L’evento newyorkese sarà trasmesso in due giornate diverse, il 30 ottobre e 6 novembre su RAI Italia.