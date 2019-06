La Notte dei Giovani Imprenditori di CNA Modena a tempo di rock’n’roll

Sabato 29 giugno 2019 si è tenuta la terza edizione del 3° Tempo della CNA Modena, un’iniziativa nata e ideata dai Giovani Imprenditori, ma supportata da tutta la struttura provinciale. Questa edizione del 3° Tempo, intitolata “La Notte dei Giovani Imprenditori” è un forte elemento di discontinuità con le iniziative precedenti, un evento dedicato a tutti quei giovani, imprenditori e non, che vogliono incidere nella vita, ai sognatori convinti che il domani possa essere migliore di ieri e che sanno che il tempo di agire è oggi.

Dalle ore 20,00 fino a notte inoltrata, nella suggestiva location del Fuoricittà – Country Club, piena per l’occasione, i Giovani Imprenditori di CNA Modena hanno dato vita a una festa bellissima e partecipata che ha visto le persone divertirsi e rilassarsi a bordo piscina, parlando e confrontandosi sul futuro del Paese e dell’Associazione.

Un clima informale e di festa, come sottolinea il Presidente Provinciale di CNA Modena Claudio Medici “3 anni fa la prima edizione del 3° Tempo è nata come momento per rafforzare i legami interni, uscivamo da una fase delicata e serviva ravvivare il senso di appartenenza all’Associazione. Oggi, alla terza edizione siamo in una splendida location e la nostra iniziativa da il nome a una serata che ospita anche tantissime persone che non vivono la vita Associativa. Possiamo dire che, conclusa una fase di rafforzamento interno, adesso siamo pronti a comunicare all’esterno la forza e il potenziale della nostra Associazione e questo 3° Tempo è un segnale bellissimo, che credo colpisca a pieno nel segno.”

Dalle ore 22,45 i Nonentity, rock band modenese, in due ore di pura energia, hanno animato la serata coinvolgendo tutti i presenti, con un concerto di vero Rock’n’Roll, grazie alla splendida voce di Sofia Malagoli e alla scelta di brani unici come quelli dei Queen, dei Guns 'n' Roses, degli ACDC, dei Led Zeppelin e di tanti altri. Gli ospiti, di un Fuoricittà completamente pieno, hanno apprezzato, ballando e applaudendo la band modenese.

“E’ bellissimo vedere quanta energia c’è questa sera, come giovani e non, insieme abbiano dato vita a una serata incredibile” afferma Lapo Secciani, presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Modena “Con questa terza edizione del 3° Tempo volevamo far capire che la nostra Associazione è una casa aperta e che può avere un ruolo sociale, oltre che economico, nella vita della città e della provincia di Modena. Credo che, vedendo il numero di persone all’interno del locale e osservando i volti dei presenti, ci siamo riusciti. Tutto questo però è stato possibile grazie allo splendido lavoro di tutte le donne e di tutti gli uomini che fanno parte del direttivo dei giovani imprenditori, che tre anni stanno svolgendo, oltre alla capacità di saper costruire un dialogo costruttivo con la Presidenza e tutte la struttura Provinciale. Lo dico sempre: io perdo, Noi vinciamo. Oggi ha vinto la CNA.”

L’appuntamento per la quarta edizione del 3° Tempo è per il prossimo anno, un’iniziativa, ormai entrata nel calendario modenese, dall’animo Rock’n’roll e capace di coinvolgere e di aggregare Persone innamorate del Fare e decisi ad agire oggi per rendere il domani migliore di ieri.