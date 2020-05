Si allarga la campagna di screening: test anche per farmacisti, autisti e donatori di sangue

Si allarga la platea delle persone sottoposte al test sierologico in Emilia-Romagna. Lo annuncia l'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, durante la diretta Facebook di questo pomeriggio. "Domani darò disposizione alle Ausl di aggiungere altre categorie alla schiera delle categorie professionali più a rischio" già oggi testate, come gli operatori sanitari e di Protezione civile, le Forze dell'ordine e i Vigili del fuoco.

Saranno quindi programmati i test "a tutti i farmacisti, che sono da mesi in prima linea per dare risposte concrete alla popolazione- annuncia Donini- tutti i dipedenti delle aziende dei trasporti più esposti, come autisti e controllori, su gomma e su ferro. Ma anche i tassisti, gli autisti del noleggio con conducente".

E poi, il test sierologico sarà fatto anche "a tutti i donatori di sangue- afferma l'assessore- ho avuto modo di incontrare le associazioni nei giorni scorsi, ho posto il quesito e ho avuto una rispondenza positiva. Quindi inizieremo a organizzate il test anche per tutti quelli che vanno a donare il sangue".

Infine, lo screening sarà esteso a "tutti coloro che sono occupati nei centri socio-assistenziali e nei centri diurni. Ma parlo anche degli operatori dei centri estivi e di una richiesta venuta dalle parrocchie di poter inserire anche i preti" in questa lista. Dunque, ribadisce Donini, "amplieremo sempre di più il test sierologico, per avere una campionatura importante per individuare poi col tampone l'infezione in corso".