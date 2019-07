Trasporto eccezionale, lavori di rinforzo sul cavalcavia Ciro Menotti

Intorno alla metà di luglio un trasporto eccezionale di un trasformatore prodotto dallo stabilimento Tironi di Modena (un convoglio di circa 75 metri per un peso complessivo, compresi motrici e rimorchi, intorno alle 500 tonnellate) parte dalla sede di via Emilia Est dell’azienda per raggiungere il porto di Ostiglia sul Po a Mantova. Il viaggio sarà notturno, in modo da ridurre i disagi alla circolazione, ma la preparazione del percorso inizia già lunedì 8 luglio con interventi di puntellamento a scopo precauzionale del ponte di via Ciro Menotti individuato come quello più idoneo per il transito.

Per questo motivo nell’area sotto al ponte è vietata la sosta fino a lunedì 22 luglio. La segnaletica è già stata posizionata, residenti e frontisti sono stati informati anche con volantini. Rimane garantito il transito veicolare sotto la campata del ponte.

La ditta Fagioli incaricata del trasporto effettuerà anche altri interventi sul percorso per consentire il passaggio dei mezzi pesanti in alcune curve, nelle rotatorie e negli svincoli, con la rimozione di paline segnaletiche, di pali della luce e di tratti di guardrail. Le infrastrutture verranno ripristinate dopo il passaggio.

Nella data che verrà individuata nei prossimi giorni, il trasporto eccezionale sarà “scortato” da pattuglie della Polizia municipale lungo il tragitto che partirà dalla sede della ditta in via Emilia Est per raggiungere il Canaletto passando per via Divisione Acqui, il ponte di Ciro Menotti, strada Albareto, la zona industriale di via Jugoslavia. Alcuni tratti verranno percorsi contromano, con blocco della circolazione da parte della Polizia municipale, mentre certe curve richiederanno manovre particolari.