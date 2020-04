Ripartono i matrimoni in Comune: alla cerimonia solo sposi e testimoni

Buone notizie peri futuri sposi: a Modena, dalla prossima settimana, si potranno svolgere i riti civili in Municipio nel rispetto delle disposizioni contro il Coronavirus, ossia con mascherine e guanti. Alla cerimonia inoltre potrà anche essere ammesso un fotografo per immortalare il lieto evento.

Niente celebrazioni fastose e cerimonie con invitati, quindi, ma come chiariscono i servizi demografici del Comune di Modena, alla sola presenza dei due sposi, dei due testimoni e del celebrante più un operatore a supporto di quest’ultimo.

Tutti i pochi partecipanti dovranno però avere mascherine e guanti e rispettare le distanze di sicurezza previste dai decreti. Eccezionalmente sarà ammesso alle cerimonie anche un fotografo nel rispetto delle stesse condizioni.

Visti i numerosi matrimoni in programma per le prossime settimane e viste le condizioni attuali, gli sposi promessi possono e devono valutare se confermare o rinviare il rito. Per i rinvii è necessario scrivere all’indirizzo e-mail stato.civile@comune.modena.it . Per ulteriori informazioni visitare il sito online su Anagrafe e Stato civile

