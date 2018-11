Il Pettirosso, sono oltre 4.000 gli animali ospiti del centro fauna modenese

"Grazie all'impegno dei volontari, Modena può vantare la presenza di una struttura d'eccellenza, punto di riferimento nazionale nella tutela della fauna selvatica». Lo ha affermato Gian Domenico Tomei, presidente della Provincia di Modena, visitando, venerdì 16 novembre, il Centro fauna selvatica "Il Pettirosso" in via Nonantolana 1217 a Modena, accompagnato da Piero Milani, responsabile dell'associazione.

Tomei ha sottolineato anche la costante collaborazione con la Polizia provinciale nella gestione di decine di interventi ogni anno, per il recupero della fauna selvatica in difficoltà.

La struttura attualmente ospita quasi quattromila animali selvatici, soprattutto uccelli, tra cui diversi rapaci, caprioli, cervi oltre alle sei linci accudite in un ampio recinto attrezzato, unico nel suo genere in Italia, che fa parte di un Progetto europeo di conservazione di questa specie; inaugurata nel 2016, la struttura occupa un terreno dove in passato sorgeva la discarica di via Caruso.

In questi giorni il Centro è presente nei padiglioni fieristici di Modena nell'ambito di "Curiosa", con un proprio spazio dove è possibile acquistare il calendario 2019 che vede protagonisti gli animali salvati dagli oltre 50 volontari dell'associazione. All'interno del calendario sono riportati anche una serie di consigli utili sulle piccole attenzioni che possono salvare la vita di un animale: dalla cura del proprio giardino, rispettando la fauna selvatica, ai comportamenti da tenere quando si avvista un animale ferito.

Tutte le informazioni sono disponibili nel sito www.centrofaunaselvatica.it, oppure sulle pagine Facebook e da alcuni giorni anche Instagram del Centro. Per le segnalazioni e richieste di intervento del Centro sono attivi 24 ore su 24 alcuni numeri telefonici: 339 8183676-339 3535192 oppure è possibile chiamare anche il servizio 118.