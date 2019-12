Leo Shoes Modena-Olympiakos Pireo 3-0 | I canarini passano il primo turno di Coppa CEV

Si gioca il ritorno del primo turno di Coppa CEV alle 20:30 al Pala Panini. Nella gara di andata Modena è uscita vittorioso da Atene, dopo una maratona d’altri tempi, con due set mozzafiato. Modena è favorito sulla carta, partendo con il campo e il punteggio a favore; nonostante il vantaggio parziale, non deve abbassare la guardia. Resta peròil turn-over. Eliminare l’Olympiakos, vorrebbe anche dire dimenticare la trasferta negativa di Perugia, dominata da uno straordinario Leon autore di ben trentadue punti. I biancorossi invece vengono a Modena per l’impresa, mentre in campionato viaggiano ad alti livelli.

LE FORMAZIONI:

Modena: Christenson, Pinali, Kaliberda, Anderson, Bossi, Holt, Rossini.

Olympiakos: Tervaporrti, Finger, Husaj, Gergye, Petreas, Voulkidis, Kokkinakis.

Primo set 25-18 Modena: Finger inaugura il set 1-0 Olympiakos. Errore a servizio biancorosso 1-1. Pipe di Anderson 2-2. Pinali parallela vincente 3-3. Holt a punteggio 4-3, Modena conduce. Finger errore di distrazione 5-4 Modena. Finger ha la meglio su Holt 6-5 Modena. Buon inizio per Pinali 7-5. Un errore greco e un punto di Pinali e si va sul 9-5 per i ragazzi di Andrea Giani. Pipe di Gergye 10-6 il Pireo non demorde. Kaliberda out 11-7 Modena. Il tedesco gialloblu si rifà subito 12-7. Husaj errore a servizio. Kaliberda batte a rete 15-9. Holt ha la meglio sulla difesa biancorossa 16-10. 18-12 Modena gestisce un bel vantaggio, Olympiakos lontano parente di quello dell’andata. Holt rapido ed efficace al centro 20-14. Holt muro vincente 21-14. Petreas vincente d’orgoglio. Holt sbaglia il servizio 23-17 Modena, che vuole chiudere il primo set. Pinali vincente, 24-17 set point modenese. 25-18 Husaj annulla la prima palla set. Bossi chiude il primo set 25-18 Modena.

Secondo set 25-22 Modena : Holt inaugura il secondo set 1-0 Modena. Holt calpesta la riga a servizio 1-1. Anderson pallonetto vellutato 2-1. Kaliberda 3-1 per i canarini che convincono. Pinali muro vincente 4-1. Anderson imperioso 6-1 Modena. Gergye accorcia le distanze 6-3. Bossi decisivo al centro 7-4. Finger pareggia i conti 7-7. Holt decisivo e sicuro di sé 10-8 Modena, Olympiakos non molla. Pinali out vincente 12-8 Modena. Finger ha la meglio sul muro gialloblu 12-9 Modena. Husaj doppio ace 13-12. 14-12 Holt rompe la serie greca al servizio. Voulkidis ace vincente 14-14. Finger punto vincente su Kaliberda 15-15. Bossi puntuale al centro 16-15 Modena. Holt batte forte, ma a rete 16-16. Kaliberda a punteggio 17-16 Modena. Pinali in super serata 18-17 Modena, che vuole scappar via. Christenson gioco di prestigio 19-18 Modena. Anderson chiude uno scambio molto equilibrato 20-19. Anderson ancora a segno 21-19. Pinali ancora a punteggio 22-20. Bossi sicuro di sé al centro 23-21 Modena. 24-22 Pinali a punteggio, set point gialloblu. Anderson chiude il secondo set 25-22 Modena, si va al terzo set.

Terzo set 25-22 Modena : Olympiakos inaugura il terzo set. Kaliberda fa 1-1. Kaliberda ancora a segno 2-2. Pinali errore a servizio 4-3 Modena. Gergye non regge l’attacco gialloblu 6-4 Modena. Finger a segno 7-6 l’Olympiakos tiene il passo di Modena. Bossi errore di distrazione 8-8. Attacco vincente greco 10-8. Bossi riaccorcia subito 10-9. Pinali pareggia i conti 10-10 bella reazione corale tra i padroni di casa. Petreas chiude uno scambio pasticciato 11-10 biancorossi avanti. Pinali e Christenson si ostacolano in difesa 12-12, equilibrio. Pinali ace tramite il nastro 14-12 Modena. Pinali vincente, dopo un bel punto di Andreadis 16-14 per gli emiliani. Anderson muro vincente 17-14 con la fretta di chiudere la partita. Ancora a muro vincente del numero uno di Modena 18-14. Pinali sontuoso ancora a punto 20-16 Modena. 22-17 partita verso la conclusione. Petreas mura Pinali 22-19. Pinali si rifà subito 23-19. Koumentakis accorcia 23-21, Olympiakos concentrato fino alla fine. Holt chiude al centro 25-22.

LE PAGELLE - Modena 7

Christenson 6,5, Pinali 7,5, Kaliberda 6,5, Anderson 6,5, Bossi 7, Holt 6,5, Rossini 6.

All. Andrea Giani 6