Senza Pensieri – Rovazzi, perché non cinema? 

"Senza Pensieri" è il secondo capitolo della trilogia iniziata l'anno scorso con "Faccio quello che voglio". A prescindere dalla canzone che possa piacere o meno, il videoclip dal punto di vista cinematografico presenta un livello non indifferente. Il mondo distopico su cui la storia si basa per quasi sette minuti di video è molto interessante e sorprendente per varie ragioni. Uno fra tutti è la presenza di numerosi personaggi famosi che sono sempre inseriti in una maniera ben studiata senza far risultare il tutto forzato.

Come al solito la regia di Rovazzi è curata e chiara ed allo stesso tempo anche la sceneggiatura ed il montaggio di cui lui stesso si è occupato non è da meno. Per l'occasione il cantante italiano ha mobilitato una troupe degna di un film hollywoodiano a partire dal direttore della fotografia che ha lavorato di recente ad un cinecomic targato DC, “Shazam!”, ed in questo videoclip se l’è cavata egregiamente. Anche i costumisti, che hanno preso parte in diversi film Marvel degli ultimi anni, e gli scenografi si sono dimostrati molto abili nel ricreare il mondo distopico alla quale è ambientata la storia. Bene anche gli effetti visivi adottati che risultano essere incredibilmente credibili. Infine, non si può non far menzione alle numerose citazioni che ci ritroviamo di fronte a partire da “Il ritorno al futuro” a “Temptation Island” e “The Truman Show”.

Fabio Rovazzi dimostra nuovamente di avere idee interessanti ed una certa maestria dietro la macchina da presa e proprio per tali ragioni si spera di vedere presto un film diretto e sceneggiato da lui stesso nelle sale cinematografiche.