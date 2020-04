Coronavirus: 5 serie tv da guardare per distrarsi

Data la situazione, siamo tutti chiusi in casa. Per passare il tempo e dimenticare per un attimo l’attuale situazione critica che il mondo si ritrova attualmente di fronte, ecco 5 serie tv che vi consiglio di non perdere.

Dark

“È possibile cambiare il passato oppure il tempo è una bestia immortale che non può essere domata in alcun modo?”

Senza alcun dubbio è uno dei migliori prodotti che Netflix ha da offrire. Siamo dinanzi ad una serie tv che, per almeno le prime due stagioni finora uscite, riesce perfettamente ad incuriosire il pubblico ed a tenere alta la tensione. Un ritmo lento, ma mai noioso, una scenografia suggestiva ed una colonna sonora a tratti predominante sono solo alcuni dei molti pregi presenti. Infatti è necessario far menzione della regia attenta di Baran bo Odar e della fotografia cupa che ormai sono caratteristici del prodotto. “Dark” è un thriller, giallo, drammatico e fantascientifico con una storia intricata e coinvolgente caratterizzata da una scrittura di alto livello. Una serie tv molto interessante da recuperare assolutamente.

The Mandalorian

"Quella dei Mandaloriani non è una razza, ma un credo."

Il miglior prodotto a tema Star Wars della nuova gestione Disney a partire dal 2015. Una trama di base non più di tanto complessa, ma nella sua semplicità si è riuscito a raccontare una storia molto interessante in grado di catturare nuovamente lo spettatore come la saga è riuscita in passato (ovviamente non mi riferisco alla nuova trilogia cinematografica). Con uno stile alla “Spaghetti Western”, il prodotto disponibile nella nuova piattaforma Disney+ è inequivocabilmente da guardare perché l’autore Jon Favreau riesce a trasmettere al pubblico tutta la sua passione verso l’opera che sta trattando. Inoltre anche tecnicamente la serie risulta essere di alto livello a partire dalla regia, scenografia, costumi, colonna sonora ed effetti visivi.

Formula 1: Drive to Survive

“Se sono abbastanza bravi, nuotano. Sopravvivono.”

Per gli amanti dei motori, ecco un prodotto che fa al caso vostro. Una docu-serie originale Netfilx, adatta anche a coloro che vogliono avvicinarsi a tale sport, che lascia da parte il lato tecnico della formula uno, concentrandosi maggiormente sul lato emotivo ed umano dei piloti e team principal delle varie scuderie. Lo spettatore rivive il campionato di formula 1 dell’anno appena passato da una prospettiva diversa, mai vista prima. Alcuni fatti sono un po’ estremizzati, ma il risultato finale è senza alcun dubbio godibile e molto interessante.

The Boys

“Puoi anche cadere, ma non devi restare a terra per sempre.”

Una storia di supereroi più violenta e diversa dal solito ed una scrittura dei vari personaggi ottima sono i punti di maggior forza di questo prodotto originale Amazon Prime Video. Infatti sia i villain che i ruoli più positivi sono ben caratterizzati e riescono ad entrare velocemente in empatia con il pubblico, merito anche di un casting pienamente azzeccato. Buoni sono anche gli effetti visivi che in programmi come questi ricoprono un ruolo di fondamentale importanza. "The Boys" è inoltre ricca di numerose citazioni al mondo DC e ciò riesce senza alcun dubbio a divertire gli appassionati.

Steins;Gate

“Il tempo fugge via rapidamente. In questo momento vorrei proprio dire due parole a Einstein: sai Okabe, il tempo si allunga o si accorcia in base a come lo percepiscono le persone. La teoria della relatività è così romantica, ma è anche così triste.”

L’anime disponibile su Netflix e VVVVID è consigliato a chiunque. La trama su cui si concentrano le varie vicende è incredibilmente coinvolgente, ben sviluppata ed originale. In aggiunta a ciò, i diversi risvolti di trama presenti sono sorprendenti ed inseriti con intelligenza. Allo stesso modo anche la scrittura dei numerosi personaggi ha centrato l’obiettivo e si crea molto velocemente un legame con il pubblico. Non è un anime privo di difetti; infatti nei primi episodi la serie fatica a decollare. Ciononostante rimane un prodotto da guardare per via di una storia fantascientifica e drammatica che è molto potente dal punto di vista emozionale.