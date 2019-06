Cappotto termico per la casa a Modena: come scegliere il migliore e quanto costa

Il cappotto termico è una delle innovazioni nella ristrutturazione di vecchie case o costruzione di nuove case ormai fondamentale. Infatti gli edifici rappresentano il 40% del consumo energetico totale europeo e il cappotto risulta il sistema più efficace per migliorare l'efficienza energetica domestica attraverso la sua capacità di rivestimento isolante.

Capotto termico

Il cappotto termico è costituito da una serie di elementi edili prefabbricati che vengono applicati sulla facciata dell'edificio in grado di garantire un guscio protettivo isolante.

Capotto termico corazzato

Il cappotto termico corazzato è un particolare tipo di cappotto in grado di riqualificare l'edificio a livello termoacustico, evitando così di potersi rompere in caso di grandine grazie alle fibre in carbonio o al rivestimento al quarzo.

In caso di umidità

In caso di umidità è fondamentale prendere in considerazione l'aggiunta di pannelli in silicato di calcio che andranno a protezione dello zoccolo. Infatti, grazie a questi pannelli l'umidità sarà effettivamente ridotta, evitando sfortunate scoperte di infiltrazione negli anni e nei decenni avvenire, che avrebbero un costo ben più importante.

Quanto costa

Per realizzarlo il prezzo si aggira attorno ai 20 euro al metro quadro per prodotti più economici, sale a 30-40 euro per materiali naturali di origine minerale, giungendo infine ai 40-80 euro al metro quadro per materiali naturali di elevata qualità. Infine, se si vuole aggiungere anceh il silicato di calcio costerà circa 20-25 euro a metro quadro.

A questa spesa va aggiunta la manodopera locale che equivale ai 25-50 euro al metro quadro, nonché il noleggio del ponteggio che costa circa 10 euro a metro quadro.

