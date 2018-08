Danneggia gli uffici e ferisce un'assistente sociale, 26enne denunciata

Dovrà rispondere di lesioni personali, minacce, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Protagonista di questa brutta vicenda è una ragazza albanese di 26 anni, che ieri ha creato scompiglio presso la sede dei Servizi Sociali di Carpi, in via Carducci. La giovane ha infatti sfogato la propria rabbia contro i dipendenti comunali a seguito di una vicenda giudiziaria culminata con una dura sentenza del giudice, che ha disposto l'affidamento ad una comunità del figlio della straniera.

Come gesto di ritorsione verso le assistenti sociali, ritenute "colpevoli" di aver giudicato negativamente la condotta famigliare, la 26enne si è presentata in via Carducci fuori di sè e una volta negli uffici ha minacciato due dipendenti, aggredendo anche fisicamente una di queste. Oltre all'aggressione ha minacciato pesantemente i presenti e si è accanita contro gli arredi , rompendo un computer e una porta, poi si è allontanata.

Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri di Carpi, che più tardi hanno raggiunto l'albanese presso la sua abitazione e dopo aver accertato i fatti l'hanno denunciata a piede libero. L'assistente sociale ferita è stata accompagnata al Pronto Soccorso del Ramazzini e dimessa con una prognosi di 7 giorni per le escoriazioni superficiali che ha riportato.