Irrompe in casa e picchia una donna davanti al marito e ai figli, arrestato

La scorsa notte una famiglia residente a Carpi ha vissuto un vero e proprio incubo, che per la giovane madre si è tradotto anche in una tappa forzata al pronto Soccorso per curare una serie di lesioni non da poco. Protagonista della vicenda è stato un 59enne residente in città, che ha messo in atto un'aggressione violenta nei confronti della giovane. L'uomo si era infatti invaghito della donna, conosciuta nel locale dove lavora come barista, e non si è fermato di fronte a nulla pur di "averla", neppure di fronte al fatto che era sposata.

Il 59enne si è presentato sotto casa e ha convinto la donna a farlo entrare: probabilmente lei sperava di risolvere a parole l'incresciosa questione, ma l'uomo era di tutt'altro avviso e si è scagliato contro di lei. Le ha bloccato i polsi e l'ha prima scaraventata contro il muro, poi sullo stendipanni, facendola cadere in terra.

A nulla è servito il tentativo del marito di difenderla, dal momento che l'uomo era anche impegnato a tenere a bada i loro cinque figli minorenni, per evitare che il folle sconosciuto potesse aggredire anche loro. Fortunatamente un vicino di casa ha sentito il parapiglia e ha avuto la prontezza di chiamare i Carabinieri che sono riusciti ad intervenire in poco tempo.

I militari hanno bloccato a forza l'aggressore prima che potesse infierire ulteriormente. Il 59enne è stato arrestato per lesioni personali e scortato direttamente in carcere. La donna ha riportato una prognosi di 30 giorni.