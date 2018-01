Sorprendono un ladro e vengono aggrediti, due giovani al Pronto Soccorso

Un episodio molto grave si è verificato in piena notte, tra lunedì e martedì scorsi, in via Botticelli a Castelnuovo Rangone. Una giovane di 25 anni, passando intorno alle ore 2 della notte, ha notato un uomo che armeggiava con fare sospetto attorno ad un'auto e ad un autocarro parcheggiati lungo la strada, di fronte ad alcune villette. La ragazza ha cercato di intervenire per dissuadere il malvivente dal suo tentativo di furto - l'uomo si era già impadronito di alcuni oggetti dall'interno dei veicoli - ma il ladro non si è fatto scrupoli nel colpirla con una serie di pugni.

La giovane ha iniziato a gridare e il trambusto ha richiamato l'attenzione del proprietario dell'auto, un 29enne, che è sceso in strada e ha ingaggiato a sua volta uno scontro con il criminale. il Giovane ha ricevuto a sua volta alcuni colpi, ma fortunatamente una pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in maniera tempestiva.

I militari hanno posto fine allo scontro e sono riusciti ad ammanettare l'uomo, poi identificato in un marocchino di 45 anni, regolarmente residente in zona. I due giovani sono stati medicati e dimessi con una prognosi minima: per loro fortunatamente solo qualche forte contusione.