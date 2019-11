Picchia la madre e cerca di colpire il padre con una mezzaluna, arrestato

Oggi pomeriggio si è recato presso l’abitazione dei genitori e dapprima ha ripetutamente colpito la mamma a mani nude procurandole un trauma poli contusivo su varie parti del corpo e la lussazione di un dito della mano (la donna verrà giudicata guaribile in 20 giorni) e successivamente, nel tentativo di ferire anche il padre, gli ha lanciato contro una mezzaluna affilatissima che l’anziano signore, fortunatamente, è riuscito a schivare.

Protagonista di questa insensata violenza è un operaio di 31 anni, già noto per precedenti penali connessi sia allo spaccio do droga che ad episodi di maltrattamento. Già in passato, infatti, i genitori lo avevano denunciato per le violenze subite ed attualmente era in attesa di processo.

Le urla dei tre famigliari sono state udite da alcuni passanti i quali, provvidenzialmente, hanno chiamato il 112 facendo intervenire con tempestività i Carabinieri della Compagnia di Carpi. I militari dopo, aver bloccato l’ancora agitatissimo 31enne, l’hanno tratto in arresto e condotto nel carcere di Modena.