Animali sopraffatti dalla neve, tanti interventi di soccorso del Centro Fauna

Se c’è un’emergenza neve non riguarda solo le persone, ma anche la fauna. E se ci sono degli animali coinvolti non possono mancare i volontari del Centro Il Pettirosso di Modena. Appena rientrati dalle montagne di Bolzano, dove hanno compiuto alcuni salvataggi con i Carabinieri Forestali, eccoli subito impegnati in soccorsi di animali in difficoltà: caprioli, tassi, istrici, tutti stremati dalla coltre di neve a cui neppure loro sono forse più abituati.

E così i volontari sono intervenuti tra ieri e oggi ad Ospitale di Fanano per due cuccioli di istrice scorti da un passante mentre rientrava da Capanna Tassoni. Più tardi è stato individuato anche un tasso che a bordo strada era barcollante dopo vari tentativi di rientrare nel bosco cadendo rovinosamente dalla scarpata: i volontari hanno pensato di fargli passare l’inverno al Pettirosso.

Ma c’è anche chi non ce l’ha fatta, come un capriolo sprofondato nella neve dalla quale spuntano le orecchie: oramai ha rinunciato a combattere questo clima impazzito a cui forse lui come altre migliaia hanno faticato ad abituarsi.

E’ poi la volta di Polinago, dove una cerva adulta scesa da un muretto a lato strada è finita in un cumulo di neve e da li a poco uno spazzaneve ha pensato bene di postare dalla sede stradale senza accorgersi della malcapitata, inglobandola nel cumulo. Appena il conducente se ne è accorto ha chiamato aiuto e sul posto è arrivata una ragazza di un’associazione di cacciatori locale che l’ha vegliata: da li la telefonata alla Polizia Provinciale e l’intervento dei Volontari del Pettirosso per portarla al Centro modenese.

Ricordiamo che per emergenze è sufficiente fare il 112 o i numeri attivi 24 ore su 24: 3393535192 e 3398183676.