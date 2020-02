Rintracciato latitante 80enne, era evaso 10 anni fa dal carcere di Castelfranco

Nel pomeriggio di ieri un equipaggio della Volante si è imbattuta in un ricercato, scoperto quasi casualmente durante il pattugliamento delle strade cittadine. Non un ricercato qualsiasi, tuttavia, dal momento che l'uomo in questione ha ormai compiuto gli 80 anni ed era ricercato da ben dieci anni.

L'anziano, originario di Venezia, era stato in passato protagonista di furti e rapine - tutte commesse in Laguna - che gli erano valse una lunga condanna, scontata in ultimo presso la casa-lavoro di Castelfranco Emilia.

Durante il periodo di messa in prova, tuttavia, l'allora settantenne si era allontanato e aveva fatto perdere le proprie tracce. Agli agenti della Questura ha rivelato candidamente di essere latitante e di aver trascorso gli ultimi due lustri girando per l'Italia e spostandosi anche all'estero.

L'uomo è quindi stato arrestato, in attesa della decisione del magistrato che dovrà valutare se e come far proseguire la pena presso la struttura di Castelfranco Emilia.