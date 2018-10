Svaligia le slot di un bar e un distributore automatico di sigarette, arrestato

Ha messo a segno due colpi in sequenza, ma alla fine è caduto nella rete dei Carabinieri. E' quanto accaduto stanotte nella Bassa modenese, dove un cittadino moldavo di 24 anni, residente a Mirandola, ha messo a segno due furti. Il primo è stato in danno al distributore automatico di sigarette posizionato presso la stazione di servizio Eni di Bastiglia, in via Canaletto. Qui il ladro ha forzato la macchinetta riuscendo ad impossessarsi di 83 pacchetti di sigarette e del contenuto della cassa, pari a 83 euro.

Risalendo la Statale, il malvivente ha poi deviato verso il territorio di San Possidonio e ha preso di mira lungo via Matteotti il bar Forcello, nell'omonima frazione.Dopo essere riuscito a penetrare nei locali ha danneggiato le slot machine e ha raccolto ben 900 euro contenuti all'interno dei dispositivi.

La sua fuga è però stata intercettata dai Carabinieri della Stazione di Medolla, che intorno alle ore 3 lo hanno bloccato. La perquisizione ha permesso di ritrovare la refurtiva e di ricostruire quanto accaduto. Il 24enne è stato tratto in arresto per furto aggravato e trasferito in carcere.