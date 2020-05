Furti sulle auto nel parcheggio di Villa Sorra, due ladre arrestate dai Carabinieri

Da qualche tempo - con l'arrivo della bella tsagione e la fine dell'isolamento forzato - erano ripresi con cadenza quasi giornaliera i furti ai danni delle auto in sosta nel parcheggio sempre molto frequentato del parco di Villa Sorra, a Castelfranco Emilia. Dopo aver ricevuto diverse denunce, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco hanno svolto alcuni servizi miranti, con appostamenti.

L'altro giorno questo sforzo ha dato i suoi frutti. I militari hanno notato due donne entrare nel parcheggio a bordo di un auto e poi parcheggiarla accanto ad una Fiat Punto. Scese dal mezzo, sfruttando la copertura offerta dalla sagoma del proprio veicolo, le due si sono avvicinate alla Punto e, mentre una fungeva da “palo”, l’altra ha forzato la porta dell'auto con un arnese metallico. Dopo aver frugato all’interno dell'abitacolo, probabilmente senza trovare nulla di interesse, la ladra è uscita ed è velocemente risalita a bordo insieme alla complice per lasciare il parcheggio.

A quel punto i Carabinieri sono intervenuti immediatamente e hanno fermato le due donne, identificate in una 45enne e in una 30enne residenti a Modena, entrambe pregiudicate. Perquisendo l'auto è stato possibile recuperare il punteruolo utilizzato per forzare la portiera, una calamita per l’apertura dei dispositivi antitaccheggio nonché di un videoproiettore su cui sono in corso ulteriori accertamenti al fine di stabilirne la natura della provenienza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da ulteriori accertamenti è emerso che una delle due ladre era già gravata dall'obbligo di dimora nel comune di Modena. Le due sono quindi state tratte in arresto per tentato furto aggravato e ricettazione. Dopo qualche ore in cella, il giudice ha convalidato l'arresto e disposto per entrambe i domiciliari presso le rispettive abitazioni.