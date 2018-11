Evaso dal carcere di Perugia, rintracciato e arrestato a Sassuolo

La scorsa notte, intorno alla mezza, i Carabinieri di Sassuolo hanno tratto in arresto un 53enne italiano, individuato nella città del Campanone dopo quella che a tutti gli effetti si configura come un'evasione dal carcere. L'uomo, infatti, sarebbe dovuto essere nella sua cella nella casa circondariale di Perugia, dove è stato confinato a seguito di una condanna per furto, ricettazione e truffa.

Approfittando di un permesso premio concesso dal magistrato di sorveglianza della struttura penitenziale umbra, tuttavia, anzichè rientrare come previsto entro la sera del 18 ottobre scorso, il 53enne aveva preferito rendersi irreperibile, raggiungendo la provincia di Modena. I militari lo hanno però rintracciato e scortato nuovamente in carcere, dove per altro dovrà rimanere per altri dieci anni.