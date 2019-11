Furti al supermercato, un arreto e una denuncia

Proseguono con cadenza ormai giornaliera gli interventi delle forze dell'ordine per episodi più o meno gravi di taccheggio nei supermercati. Negli ultimi due giorni sono stati i Carabinieri ad intervenire per bloccare i ladri in due circostanze diverse, entrambi scoperte dagli addetti alla vigilanza che ormai presidiano attentamente tutti i punti vendita proprio per far fronte a questi fenomeni.

Giovedì è stato il vigilante dell'Eurospar di via Nonantolana, a Modena, a scoprire un uomo che stava cercando di superare le casse nascondendo addosso diversa merce, per la precisione 20 scatolette di tonno e altri generi alimentari. Il nordafricano ha spintonato l'addetto che cercava di fermarlo ed è corso via, ma è stato rincorso e fermato. Qualche istante dopo sono arrivati i carabinieri che lo hanno preso in consegna e arrestato con l'accusa di rapina impropria.

Ieri, invece, i militari di Carpi sono intervenuti presso il centro commerciale Borgogioioso. In questo caso non vi è stata colluttazione: la ladra era una ragazza appena 18enne di Reggio Emilia, che si era intascata 60 euro di merce. La giovane è stata denunciata a piede libero.