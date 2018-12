Tentato furto al ristorante Il Fantino, sorpresi e arrestati dalla Polizia

E' stato un cittadino residente nei pressi di via Donzi, mentre accompagnava fuori i suoi cani intorno alle ore 2 della scorsa notte, a notare due presenze sospette. All'angolo con via Emilia Centro si trovava un uomo fermo e guardingo, mentre un altro era intento ad armeggiare presso la porta di ingresso del ristorante Il Fantino, situato a pochi metri di distanza. Il cittadino ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine e la centrale operativa della Polizia ha inviato sul posto una pattuglia della Volante.

Gli agenti hanno intercettato uno dei due criminali dopo una breve fuga in via Modonella, mentre il secondo è stato bloccato in via Emilia Centro dopo una violenta colluttazione durante la quale un poliziotto è stato ferito riportando 5 giorni di prognosi. E' stato poi appurato che, mentre uno faceva da "palo", l'altro era intento a forzare la porta del locale con un cacciavite..

Si tratta di due italiani di 41 e 23 anni, entrambi arcinoti alle forze dell'ordine per una lunghissima lista di precedenti, sempre per fatti analoghi. I due sono stati tratti in arresto per rapina impropria e condotti in carcere in attesa delle decisioni del magistrato di turno.