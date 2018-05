Scopre un ladro in garage e tenta di fermarlo, interviene un agente e lo arresta

Agente della Municipale divide due uomini che litigano per strada: uno dei due era un ladro intento a scappare dopo essere stato colto in flagrante dal proprietario di un garage della zona in cui si era introdotto illecitamente.

È successo nel pomeriggio di giovedì 10 maggio, poco dopo le 16.30, in via Nonantolana nei pressi delle scuole Collodi. L’agente era impegnato nell’ordinario servizio scolastico quando, sotto gli occhi di genitori e bambini, ha assistito allo scambio tra i due ed è intervenuto per separarli. Uno dei due, un 36enne italiano residente a Mantova, R.D.N. le sue iniziali, ha tentato di fuggire opponendo resistenza all’operatore. Sopraggiunta una pattuglia in supporto, è stato ricostruito l’accaduto e l’uomo, che è risultato avere precedenti, è stato fermato per tentato furto e portato al Comando della Polizia municipale per l’identificazione in quanto non in possesso di documenti.

Il proprietario del garage, un 20enne residente a Modena, ha presentato querela contro l’uomo. Il giovane ha dichiarato di aver trovato l’intruso all’interno del proprio garage e di averlo inseguito per strada riportando nella colluttazione qualche escoriazione.