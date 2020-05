Furti a ripetizione all'isola ecologica, arrestato un 55enne a Sassuolo

Alle ore 19,45 di ieri gli agenti del Nucleo di Polizia Giudiziaria della Municipale di Sassuolo hanno tratto in arresto E. M., 55enne originario del Marocco e residente in città, per il reato di furto aggravato e per il reato di detenzione e porto abusivo di armi da taglio. Si tratta di una persona con precedenti di polizia che a più riprese, come segnalato dagli addetti della struttura, si era introdotto all'interno dell'isola ecologica di via Madre Teresa, forzando gli ingressi e sottraendo diversi quantitativi di materiali stoccati in attesa di essere riciclati: apparecchiature, cavi elettrici, attrezzi di lavoro che, una volta sottratti e portati fuori dall'isola ecologica sarebbero stati occultati su un furgone parcheggiato nelle immediate vicinanze.

A seguito delle segnalazioni, la Polizia Municipale di Sassuolo ha indagato e monitorato l'area fino a cogliere la persona in flagranza di reato: la successiva perquisizione, estesa anche al furgone ed al suo carico, ha consentito di rinvenire un notevole quantitativo di materiale simile a quello poco prima sottratto nonchè tre coltelli, di cui uno a serramanico. Per questo ulteriore motivo l'arrestato è stato deferito all'Autorità Giudiziaria ai sensi della normativa sulla detenzione e sul porto delle armi.

L'arrestato è stato trattenuto in attesa del processo per direttissima che verrà celebrato nella giornata di oggi davanti al Tribunale di Modena. La refurtiva, il furgone e i coltelli sono stati posti sotto sequestro e messi a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.