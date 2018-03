Furto sul furgone della gastronomia, arrestato un pluripregiudicato

Nella notte appena trascorsa una pattuglia della Squadra Volante che si trovava a pattugliare la zona nord della città ha notato un movimento sospetto in via dei Dragatori, una piccola laterale di Strada Albareto. Gli agenti hanno deciso di controllare quanto stava accadendo nei pressi di uno stabile che ospita il magazzino della Gastronomia La Ducale, davanti al quale erano parcheggiati due furgoni. Una decisione quantomai azzeccata, dal momento che in quel preciso momento si stava consumando un furto.

Un uomo stava infatti trafugando alcuni generi alimentari da uno dei mezzi in sosta, mentre un complice faceva da "palo". La funzione del palo è servita, in effetti, a permettere la fuga del ladro, ma la "sentinella" ne ha pagato le spese, finendo per essere bloccata dai poliziotti. E' così finito in manette un 43enne di origine nomade, residente nel reggiano e già noto per una lunga lista di precedenti, dai furti all'uso indebito di carte di credito. Oggi sarà processato per direttissima.