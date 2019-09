Mirandola, arrestato durante un furto all'ambulatorio "Blu Medica"

Passamontagna calato sul viso, torcia e arnesi da scasso in una norsa. In mano un piccone con il quale stava colpendo la vetrata della porta di ingresso del Poliambulatorio privato Blu Medica di Mirandola. Si presentava così la scena risolta da una pattuglia dei Carabinieri la scorsa notte poco dopo le ore 2 in viale Gramsci.

Lo scasso ha fatto scattare l'allarme e una pattuglia si è portata appunto nella zona di Cividale dove ha sede la struttura sanitaria. L'uomo stava fuggendo nel parcheggio antistante, ma è stato bloccato dagli uomini dell'Arma.

E' stato così arrestato immediatamente dopo la spaccata un 65enne pregiudicato, residente a Cavezzo. L'uomo non ha potuto fare altro che ammettere le propeie evidenti intenzioni ed ha spiegato di trovarsi in condizioni economiche precarie, rese ancor più incerte da un recente sfratto, e di essere quindi alla ricerca di denaro "facile".

L'uomo è stato condotto in cella con l'accusa di tentato furto aggravato e trattenuto fino al processo di convalida che si terrà questa mattina.

