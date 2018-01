San Faustino, ladro inseguito per il quartiere e arrestato dalla Volante

Ieri intorno alle ore 19 una pattuglia della Polizia è riuscita ad intercettare un criminale che stava tentando di mettere a segno un furto in un'abitazione di via Caravaggio, nel quartiere San Faustino. Quando il ladro si è visto scoperto non ha esitato a darsi alla fuga di corsa, addentrandosi nelle vie dell'area residenziale. Gli agenti della Volante si sono messi così all'inseguimento e sono riusciti a raggiungere il malvivente in via Tomaso Da Modena.

E' nata una colluttazione che ha visto prevalere i poliziotti, che hanno ammanettato il fuggitivo per poi portarlo presso le celle della Questura in stato di arresto per tentato furto e resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo è stato identificato in un 30enne di cittadinanza albanese: con sè aveva anche una ricetrasmittente, che probabilmente serviva a tenersi in contatto con un complice che aveva il compito di monitorare la situazione intorno al luogo del furto. Nessuna traccia al momento del secondo uomo.