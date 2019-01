Vende hashish ad un 16enne, nuovo arresto per spaccio ai Giardini Ducali

Nelle ultime settimane si è riaffacciato in modo abbastanza sensibile il problema dello spaccio di droga anche all'interno del Parco Ducale di Modena, con una serie di arresti e denunce messi a segno in particolare dai Carabinieri durante in pattugliamenti dell'area verde. Anche ieri sera i militari si sono imbattuti in un colloquio sospetto tra uno straniero e un giovanissimo italiano e sono intervenuti per fermare entrambi. Come prevedibile, si era appena consumata la cessione di droga.

I due protagonisti sono stati identificati in un 16enne modenese, l'acquirente, e in un 28enne tunisino, il pusher, che aveva con sè circa 40 grammi di hashish. Il nordafricano è stato arrestato e portato in carcere, come prevede la normativa in questo caso specifico.