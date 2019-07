Arrestato spacciatore ventenne al Parco Novi Sad. Era in possesso di hashish e cocaina

Durante i controlli integrati del territorio al Parco Novi Sad ieri pomeriggio alle 15.20 alcuni agenti di Polizia fermano un marocchino di 20 anni che si aggirava nell'area con fare sospetto. Il soggetto, comprendendo ciò che stava per succedere, tenta di fuggire in bicicletta ma viene raggiunto dagli Agenti che gli chiedono i documenti. Lui mostra i documenti e qualche grammo di hashish sostenendo che fosse per utilizzo personale.

Gli Agenti capiscono che c'è altro e gli chiedono di mostrare ciò che ha in tasca e addosso, scoprendo che il soggetto deteneva due pezzi rettangoli e grossi di hashish del peso complessivo di 120 grammi e due involucri bianchi contenenti 20 grammi di cocaina. Il soggetto, con precedenti per spaccio e furto, per ora regolare seppur il permesso di soggiorno sia stato rifiutato, è stato arrestato per detenzione sostanze stupefacenti a fini di spaccio.