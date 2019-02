Un vasto assortimento di droghe in casa, 25enne in manette

Un giovane residente a Pavullo nel Frignano è finito in cella ieri sera a seguito di una perquisizione da parte dei carabinieri del Radiomobile, che lo avevano sorpreso intento a consumare uno spinello. Si trattava però solo dell'anticamera di un'attività che andava ben oltre il semplice consumo personale. Nell'appartamento in uso al 25enne italiano sono infatti stati rinvenuti diversi tipi si sostanze stupefacenti, insieme al materiale per il confezionamento delle dosi e a diverso denaro contante.

Nel complesso sono stati sequestrate 50 pastiglie di ecstasy, 10 grammi di ketamina e altri quantitativi di hashish e marijuana. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia, è statao tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio e sarà processato per direttissima.