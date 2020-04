Spaccio nel distretto ceramico, due arresti a Sassuolo e Fiorano

Ieri pomeriggio a Sassuolo, intorno alle 14.30, I carabinieri del Radiomobile hanno bloccato e tratto in arresto un cittadino marocchino 27enne, già conosciuto alle forze di polizia. Il giovane è stato fermato in via Peschiera in atteggiamento alquanto sospetto e la perquisizione ha permesso di scoprire che era in possesso di cocaina.

Come da prassi, i militari si sono portati presso la sua abitazione e hanno perquisito a fondo l'appartamento, riuscendo a rinvenire in totale 43 grammi di cocaina divisa in dosi, oltre a materiale per il confezionamento e bilancini di precisione. E' stata sequestrata anche la somma di 1.730 euro in contanti, ritenuta provento dell’attività illecita.

Il giovane, arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio, è stato accompagnato presso il carcere di Reggio Emilia a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Stessa sorte è toccata ad un 44enne tunisino, individuato nel corso della serata a Fiorano. Il nordafricano, a sua volta già noto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, 3 di hashish e 2 di eroina. La perquisizione estesa al domicilio ha permesso di recuperare anche in questo caso bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga, nonchè 835 euro.