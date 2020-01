Spacciatore fugge in bici e aggredisce i Carabinieri, arrestato in via Costa

Intorno alle 15 di ieri pomeriggio una pattuglia dei Carabinieri ha intercettato un giovane nordafricano che si aggirava in modo sospetto a ridosso del centro storico di Modena, già noto per essere stato arrestato nei mesi scorsi. Quando il ragazzo ha notato la presenza dell'auto dell'Arma si è dato alla fuga in sella alla bici su cui sera.

Ne è nato un inseguimento che si è protratto fino in via Cesare Costa, nei pressi degli uffici comunali, dove i militari sono riusciti a bloccare il ciclista. Questi non si è però dato per vinto e ha cercato di riguadagnare la libertà spintonando e colpendo gli uomini dell'Arma, che tuttavia hanno avuto la meglio.

Il motivo di tanta irruenza era dato da quello che il 19enne tunisino aveva con sè: una stecca da un etto di hashish e 8 grammi di cocaina. Il giovane, in Italia senza fissa dimora, è stato tratto in arresto per resistenza e denunciato per detenzione ai fini di spaccio.